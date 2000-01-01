В этом разделе вы сможете познакомиться с компанией ООО "ЭкоГрупп" – ведущим российским производителем мобильных туалетных кабин последнего поколения, оценить те возможности, которые открывает сотрудничество с нашей компанией в ближайшей и отдаленной перспективе.Узнать подробнее
Раздел ”Производство” расскажет вам о современном производстве туалетных кабин в ООО ”ЭкоГрупп”, основных принципах и приоритетах компании, новых оригинальных решениях и перспективах развития компании.Узнать подробнее
В данном разделе вы можете ознакомиться с продукцией ООО "ЭкоГрупп". Увидеть все преимущества конкретной туалетной кабины, посмотреть ее со всех сторон и даже заглянуть во внутрь. Кроме кабин вы сможете увидеть санитарную жидкость, которая поможет в санитарном обслуживании туалетных кабин, купленных в нашей компании.Узнать подробнее
Этот раздел посвящен вопросам развития и перспективам сотрудничества с ООО ”ЭкоГрупп”. Вы сможете узнать о возможностях совместного бизнеса, мероприятиях, проводимых компанией по поддержке своих бизнес-партнеров и многое другое.Узнать подробнее
В данном разделе вы можете ознакомиться с сертификатами соответствия, получить экспертные заключения, гарантирующие высокие стандартны качества наших технологий и продукции. Для удобства наших клиентов мы подготовили подробную инструкцию по сборке туалетных кабин, это существенно сократит время на сборку и максимально быстро начать их эксплуатацию.Узнать подробнее
В этом разделе мы публикуем статьи наших сотрудников. Здесь вы найдете большинство ответов на часто задаваемы вопросы касаемо туалетных кабин, откачки выгребных ям и обслуживанию биотуалетов. Каждая статья несет в себе ответы исходя из накопленного опыта компании ООО «ЭкоГрупп» и всего коллектива. Желаем вам приятного прочтения.Узнать подробнее
Адрес: г. Москва, Остаповский проезд, д.5,стр.1, под. 3, офис 270, бизнес центр "Контакт"
Почтовый адрес: 109316, г.Москва, а/я № 2
Тел.: (495) 649-23-79
без выходных.
E-mail: info@ecogr.ru